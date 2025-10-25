O prêmio do BBB – Big Brother Brasil nem sempre garante estabilidade financeira aos vencedores. Nos últimos anos, alguns campeões relataram que se endividaram após deixar o programa, gastando a quantia recebida sem planejamento. Esse foi o caso de Paula Von Sperling, vencedora do BBB 19.

Meses após conquistar o primeiro lugar da 19ª edição, a mineira de Lagoa Santa já havia esgotado os R$ 1,5 milhão do prêmio. Conhecida como Paulinha, ela investiu na carreira de influenciadora digital e hoje reúne 3 milhões de seguidores no Instagram, garantindo renda por meio de publicidades.

“A pergunta que não quer calar: e o prêmio do BBB?”, perguntou uma seguidora de Paula há seis anos pelas redes sociais. A ex-BBB respondeu com bom humor: “Espero que os sites de fofoca não vejam isso, mas já gastei. Dinheiro é pra quê?”, disse, rindo.

Outros vencedores históricos do programa também passaram por situações semelhantes, como Dhomini (BBB 3), Cida (BBB 4), Max (BBB 9) e Rodrigo Cowboy (BBB 2). Cada um com histórias diferentes, mas com um ponto em comum: a rápida extinção da fortuna conquistada no reality.

Como se increver para o BBB 26

Acesse o site oficial de inscrições:

bbb.castitreach.com

Escolha sua região:

Selecione a região onde você mora ou nasceu.

Preencha o formulário:

Responda a um questionário com cerca de 90 perguntas sobre sua vida, personalidade e motivações.

Envie fotos e vídeos:

Anexe fotos recentes e grave dois vídeos: um de apresentação pessoal e outro respondendo a perguntas específicas do programa.

Aguarde o contato da produção:

A equipe do programa entrará em contato por e-mail, telefone, WhatsApp ou SMS caso você seja selecionado para as próximas etapas.

Dicas para aumentar suas chances: