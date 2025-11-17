Em um mundo em que quase tudo pode virar produto de conveniência, um país resolveu colocar a goma de mascar, o famoso chiclete, na categoria de problema de Estado.

Lá, a venda de chicletes foi proibida por lei e a medida é frequentemente citada entre as legislações mais curiosas do planeta.

A pergunta que intriga visitantes e leitores é sempre a mesma: por que alguém proibiria um doce tão comum, onde isso aconteceu e o que justificou uma decisão tão radical?

Venda de chicletes foi proibida por lei e você pode ser preso se for pego mascando neste país

A cena desse enredo é Singapura, a pequena cidade-estado do Sudeste Asiático conhecida por ruas impecáveis, transporte público eficiente e regras rígidas de convivência.

Em 1992, o governo aprovou uma lei que vetou a importação e a comercialização de chicletes em todo o território.

A decisão foi tomada durante o governo do então primeiro-ministro Goh Chok Tong, em continuidade à visão de modernização defendida pelo líder histórico Lee Kuan Yew.

O alvo não era o ato de mastigar em si, mas o rastro que o chiclete deixava pela cidade. Restos grudados em calçadas, bancos, portas de elevador e, principalmente, nos trens do sistema MRT vinham gerando custos elevados de limpeza e problemas técnicos.

Em diversos casos, chicletes colocados nos sensores das portas impediam que os vagões fechassem corretamente, atrasando o serviço e exigindo reparos frequentes.

Para um governo obcecado por eficiência e imagem de “cidade modelo”, esse detalhe virou questão de política pública.

Venda e importação de chiclete foi proibida em Singapura

A legislação passou a tratar o chiclete como um produto sob forte controle. A população não podia mais comprar a goma em supermercados, lojas de conveniência ou bancas de jornal.

Trazer grandes quantidades do exterior, vender ou distribuir sem autorização passou a configurar infração séria. Contrabandistas e comerciantes ilegais podiam enfrentar multas altas, apreensão de mercadorias e até penas de prisão.

O mito internacional de que qualquer pessoa pode ser presa apenas por mascar chiclete nasceu do rigor geral das leis de Singapura.

Na prática, o risco real recai sobre quem desrespeita as regras de venda, importação ou joga a goma na rua, enquadrado nas normas contra lixo e vandalismo.

Em 2004, uma brecha foi aberta: chicletes considerados terapêuticos, como os de nicotina ou específicos para a saúde dental, passaram a ser liberados, mas só podem ser vendidos por dentistas e farmacêuticos, com controle dos compradores.

Ainda assim, a mensagem central permanece intacta: em Singapura, até um pequeno pedaço de goma faz parte de um grande projeto de ordem urbana.