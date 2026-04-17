O início deste ano trouxe um cenário inesperado para o setor automotivo na China: uma desaceleração intensa nas vendas, com queda de mais de 20% no 1º trimestre. O que antes parecia um cenário em crescimento constante, agora conta com consumidores mais cautelosos e um ambiente menos favorável para compras de alto valor.

Grande parte do desaquecimento no setor está ligado à retirada dos incentivos governamentais. Durante anos, subsídios e benefícios fiscais ajudaram a impulsionar a aquisição de veículos, especialmente os eletrificados. Sem esses incentivos, o custo final para o consumidor aumentou e a decisão de compra passou a ser mais avaliada, afetando o volume de vendas.

Outro fator é o nível elevado de competição entre as montadoras. Com capacidade de produção muito acima da demanda, o mercado entrou em uma disputa por preços e essa disputa amplia a instabilidade e pressiona o setor como um todo.

Até os veículos elétricos e híbridos também sofreram com a desaceleração, com queda de 32% em fevereiro, totalizando cerca de 464 mil unidades vendidas. A combinação de incentivos menores fez com que a demanda por esses veículos diminuísse.

Além disso, para evitar preços muito baixos usados só para ganhar mercado, novas regulamentações passaram a limitar vendas abaixo do custo total de produção. Isso ajuda a organizar o setor, mas também dificulta a vida de empresas que dependiam desses descontos para vender.

Futuro de ajustes

Com menos incentivos do governo, as empresas precisam focar mais em eficiência e em manter o financeiro equilibrado. Por isso, o setor deve passar por ajustes e até fusões entre empresas antes de voltar a crescer de forma mais estável.