Em 2019, a série Game of Thrones, que levou para as telas as tramas narradas nos livros do escritor George R.R. Martin, lançou sua 8ª e última temporada, que para muitos fãs, foi o ponto mais baixo da produção.

Fatores como o roteiro apressado e inconsistente, repleto de arcos de personagem incompletos e diálogos forçados contribuíram para que a o desfecho da adaptação fosse bombardeado com críticas negativas. Contudo, há quem acredite que GoT ainda tem uma chance de redenção.

Isso porque, durante uma entrevista ao portal The Hollywood Reporter, Martin admitiu que não espera ver o final da série da HBO ser considerado canônico, já que nos livros, ainda há histórias a serem contadas.

Inclusive, de acordo com o escritor, o desfecho será “significativamente diferente” do que foi visto nas telas, a começar pelo fato de que alguns personagems que foram mortos na adaptação estão vivos no livro e vice versa.

Até o presente momento, não há previsão de lançamento para Winds of Winter, último volume da saga central de GoT, sobretudo em razão das dificuldades relatadas por Martin para finalizar a obra. Contudo, os fãs agora sabem que ao menos podem nutrir expectativas de um resultado superior.

HBO pode desenvolver continuação direta para Game of Thrones

Nos últimos anos, a HBO tem se dedicado a expandir o universo de Game of Thrones, desenvolvendo spin-offs como A Casa do Dragão, cuja 3ª temporada deve ser lançada este ano, e O Cavaleiro dos Sete Reinos, que está entre as grandes estreias de janeiro.

Todavia, aparentemente, o universo central também pode voltar a ser explorado pela empresa, já que de acordo com o portal IGN, uma sequência direta da trama de GoT, focada no personagem Jon Snow, pode finalmente sair do papel.

Vale lembrar que a produção chegou a ser anunciada há alguns anos atrás, mas acabou sendo descartada pouco tempo depois. Porém, de acordo com fontes internas consultadas pela IGN, o projeto parece finalmente estar tomando forma, embora esteja seguindo rumos diferentes da ideia original.