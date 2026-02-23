O segundo dia de testes oficiais da Fórmula 1, realizados no circuito de Sakhir, no Bahrein, foi marcado por críticas do tetracampeão mundial Max Verstappen às mudanças implementadas para a temporada 2026. O piloto da Red Bull afirmou que os novos carros, reformulados em motor, chassi e aerodinâmica, se assemelham mais a uma “Fórmula E turbinada” do que à principal categoria do automobilismo.

Ao comentar o desempenho após fechar o dia apenas na 17ª colocação com a Red Bull equipada com motor Ford, o holandês disse que o foco excessivo em energia e gerenciamento compromete a essência da pilotagem. Para ele, os monopostos atuais perderam características tradicionais da F1, embora reconheça que as regras são iguais para todas as equipes.

Regulamento muda perfil dos carros

As alterações técnicas impactaram profundamente os 22 carros do grid. Além da nova configuração aerodinâmica, os modelos agora contam com motores híbridos reformulados e um sistema adicional de “boost”, criado para facilitar ultrapassagens por meio de picos de aceleração.

Nos testes, Charles Leclerc colocou a Ferrari no topo da tabela ao registrar 1min34s273 em 139 voltas, superando em 511 milésimos o atual campeão Lando Norris, da McLaren. Oscar Piastri assume o carro da equipe britânica na sequência das atividades.

A potência das unidades de força concentra as atenções no Bahrein. Na véspera, Lewis Hamilton solicitou à FIA que assegure equilíbrio técnico entre as escuderias, diante de rumores sobre possível vantagem da Mercedes, fornecedora também de McLaren, Alpine e Williams.

Haas volta a surpreender

A Haas, impulsionada por motores Ferrari, voltou a chamar atenção. Após Esteban Ocon aparecer entre os mais rápidos no primeiro dia, Oliver Bearman garantiu a terceira melhor marca na quinta-feira, pouco mais de um segundo atrás de Leclerc.

Futuro em aberto

Aos 28 anos, Verstappen também sinalizou que não pretende prolongar a carreira como veteranos do grid. Em entrevista recente, afirmou sentir-se mais próximo do encerramento do que do início da trajetória e destacou que já se considera realizado. Para o piloto, conquistas adicionais não pesam tanto quanto o desejo de priorizar a vida pessoal.

A temporada 2026 começa oficialmente entre 5 e 8 de março, em Melbourne, no GP da Austrália.