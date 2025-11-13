Já imaginou embarcar em um ônibus e só chegar ao destino mais de três dias depois? Essa é a experiência proporcionada pela viagem mais longa do Brasil, que liga Porto Alegre (RS) a Santarém (PA). O trajeto percorre 4.548 quilômetros, atravessando seis estados e cerca de 65 municípios, em uma jornada que dura, em média, três dias e quatro horas.

A rota é operada pela empresa Ouro e Prata, que oferece três partidas diárias da capital gaúcha — às 6h30, 11h e 18h30. O último horário é o mais longo, com três dias, quatro horas e 45 minutos de viagem. O preço das passagens parte de R$ 1.952,99, podendo variar conforme o horário, o dia da compra e a política de preços dinâmicos.

Viagem de ônibus mais demorada

O conforto é um dos pontos-chave dessa longa jornada, realizada em um ônibus semi-leito. De acordo com as normas da ANTT, esse tipo de veículo deve oferecer reclinação mínima de 45 graus no encosto e distância de pelo menos 28 centímetros entre as poltronas. Além disso, é obrigatório dispor de apoio para as pernas e água mineral à vontade.

Durante a viagem, há paradas programadas para refeições — café da manhã, almoço e jantar — e também para banhos a cada 500 quilômetros, em média. Mesmo com essas pausas, o banheiro do veículo é limpo cerca de 18 vezes ao longo do trajeto, garantindo boas condições de uso. Para dar conta da longa jornada, nove motoristas se revezam na condução.

Cada viagem pode atender até 120 passageiros, embora cada ônibus possua apenas 44 assentos. Isso acontece porque poucos viajantes percorrem o trajeto completo, explica Jonathan Fernandes, encarregado da agência da Ouro e Prata em Porto Alegre. Ao longo do percurso, há embarques e desembarques frequentes em diferentes paradas.