Faltam apenas 45 dias para o início da Copa do Mundo de 2026, e uma previsão feita por inteligência artificial já começou a dar o que falar entre torcedores. Utilizando dados estatísticos, histórico de desempenho e projeções de elenco, a tecnologia apontou não apenas o possível campeão do torneio, mas também o caminho de algumas seleções, incluindo o Brasil.

De acordo com a análise, a Seleção da França aparece como uma das grandes favoritas ao título, liderando as probabilidades em simulações recentes. Logo atrás, equipes como Espanha e Inglaterra também surgem com chances relevantes de levantar a taça, mostrando um cenário bastante equilibrado entre as principais potências do futebol mundial.

Já a Seleção Brasileira, apesar de aparecer entre as favoritas, não surge como principal candidata nas projeções. Algumas simulações indicam até mesmo dificuldades ao longo do mata-mata, reforçando a ideia de que o caminho até o tão sonhado hexacampeonato pode ser mais complicado do que o esperado para os comandados de Carlo Ancelotti.

O Brasil estará no Grupo C ao lado de Haiti, Escócia e Marrocos, este último apontado como a grande “zebra” da competição na análise. Importante lembrar que, em 2022, os marroquinos atingiram as semifinais. A grande decepção ficará por conta da Alemanha, tetracampeã mundial.

Os grupos da Copa do Mundo de 2026

GRUPO A: México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca;

GRUPO B: Canadá, Bósnia, Catar e Suíça;

GRUPO C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia;

GRUPO D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia;

GRUPO E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador;

GRUPO F: Holanda, Japão, Suécia e Tunísia;

GRUPO G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia;

GRUPO H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai;

GRUPO I: França, Senegal, Iraque e Noruega;

GRUPO J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia;

GRUPO K: Portugal, RD Congo, Uzbequistão e Colômbia;

GRUPO L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.