Dois dos clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras se enfrentam no próximo dia 29 para alcançarem um feito jamais alcançado por equipes do país: o tetracampeonato da Copa Libertadores da América. Ambos com três conquistas cada, os rivais decidem a grande final da atual edição no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Antes da bola rolar, o tarólogo Maurício, do canal “Fanátticos”, destrinchou o que as cartas dizem da histórica decisão. Segundo ele, o jogo apresenta um cenário dividido, com comportamentos diferentes para cada equipe ao longo dos 90 minutos.

As cartas indicam que o Palmeiras chega à final da Libertadores com a confiança em alta. Maurício revelou que a equipe de Abel Ferreira surge “começando o jogo com equilíbrio e firmeza”, com chances de dominar os primeiros instantes da partida. De acordo com a leitura, esse início mais consistente pode fazer com que o time alviverde se sobressaia nos minutos iniciais.

Maurício também analisou o Flamengo nas cartas. De acordo com ele, o time rubro-negro demonstra maior regularidade ao longo da final. A defesa surge como elemento-chave para manter a equipe estável, sobretudo na construção das jogadas ofensivas, que, segundo o tarólogo, tendem a ganhar mais intensidade no segundo tempo.

A previsão apresentada no canal “Fanátticos” também levantou a possibilidade de a final ser definida nos pênaltis. Mesmo assim, Maurício destacou que o desfecho pode ocorrer no tempo normal, a depender do desempenho das equipes nos minutos decisivos. De acordo com ele, as cartas indicam uma “ligeira tendência favorável ao Flamengo”.

Os clubes campeões da Copa Libertadores

7 títulos: Independiente (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984);

6 títulos: Boca Juniors (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007);

5 títulos: Peñarol (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987);

4 títulos: River Plate (1986, 1996, 2015 e 2018) e Estudiantes (1968, 1969, 1970 e 2009);

3 títulos: Olimpia (1979, 1990 e 2002), Nacional (1971, 1980 e 1988), São Paulo (1992, 1993 e 2005), Palmeiras (1999, 2020 e 2021), Santos (1962, 1963 e 2011), Grêmio (1983, 1995 e 2017) e Flamengo (1981, 2019 e 2022);

2 títulos: Cruzeiro (1976 e 1997), Atlético Nacional (1989 e 2016) e Internacional (2006 e 2010);