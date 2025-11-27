Não há como negar: o grande nome no noticiário brasileiro nos últimos dias atende por Jair Messias Bolsonaro. Depois de tentar violar sua tornozeleira eletrônica e ser encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, o ex-presidente teve decretado o início do cumprimento da pena no caso da trama golpista.

Na terça-feira (25), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que Bolsonaro deverá permanecer na Superintendência da PF para cumprir a pena de 27 anos e três meses de prisão. Mas, segundo a vidente Chaline Grazik, as más notícias para o clã dos Bolsonaros não termina por aí.

Em entrevista ao Chupim, da Metropolitana, Chaline fez uma previsão preocupante em torno do ex-presidente: “Movimentação. Por esses dias vindo uma notícia. Uma decisão trazendo sofrimento. Médicos indo na casa dele. Exames. Traição vindo por parte de uma mulher sendo exposta. Dinheiro envolvido de certa forma para prejudicá-lo. Um rolo que só por Deus”.

A vidente ainda complementou afirmando que Bolsonaro “não está bem” e que foi vítima de “uma magia das brabas”: “Nossa, ele não tá bem, gente, esse homem não tá nem. Ele tá todo enrolado. Tem gente assim mexendo com energia. Não tem ponta que ele pegue que tá se encaixando sabe. Fizeram magia das brabas. Entregaram literalmente a alma dele”.

Quem foi condenado junto à Jair Bolsonaro?