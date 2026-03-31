Uma previsão envolvendo o jogador Vini Jr. e a influenciadora Virginia tem repercutido nas redes. A vidente Chaline Grazik afirmou que o casal deve enfrentar um término ainda este ano e o motivo seria uma traição.

Segundo ela, o rompimento não aconteceria de forma imediata, já que os dois ainda tentariam uma reconciliação. Ainda assim, ela aponta que a confiança seria abalada de forma definitiva entre os dois, levando ao término.

A vidente ainda mencionou a possibilidade de uma gestação envolvendo Virginia em um futuro próximo, o que adicionou ainda mais repercussão à fala.

Como começou o relacionamento

Vini Jr. e Virginia assumiram publicamente o namoro no fim de 2025, após interações nas redes sociais e encontros na Espanha. Desde então, vivem um relacionamento à distância, com Virginia morando no Brasil e o jogador atuando no futebol europeu.

Mesmo com agendas cheias, os dois compartilham momentos juntos, comemoram datas especiais e trocam declarações no Instagram. O namoro se tornou um dos mais comentados dos últimos tempos e, se as previsões da vidente realmente acontecerem, tem tudo para continuar sendo um assunto em alta.