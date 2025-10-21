Um novo alerta de segurança digital preocupa especialistas e usuários no Brasil: um vírus misterioso está se espalhando pelo WhatsApp e roubando dados pessoais e bancários. O golpe está ligado a um trojan bancário chamado Maverick, um tipo de malware projetado para invadir celulares, monitorar mensagens e capturar informações sigilosas.

Segundo especialistas em cibersegurança, o Maverick é um vírus sofisticado que se disfarça em arquivos comuns, como PDFs, imagens ou links enviados por contatos infectados. Após a instalação, ele captura senhas, registra toques na tela e pode espelhar o conteúdo do celular, permitindo que criminosos acessem contas bancárias e aplicativos de pagamento.

O golpe se espalha por mensagens falsas e campanhas de phishing, que usam temas populares ou promoções para enganar vítimas. Por isso, especialistas recomendam não clicar em links desconhecidos, desconfiar de mensagens suspeitas e manter o antivírus e o sistema sempre atualizados para evitar infecções.

As investigações indicam que o Maverick está sendo disseminado principalmente em grupos e conversas privadas do WhatsApp, o que aumenta seu potencial de alcance, já que as mensagens parecem vir de pessoas conhecidas. Em alguns casos, o vírus também tem sido distribuído por meio de aplicativos falsos e sites que imitam páginas oficiais de bancos e lojas virtuais.

Autoridades de segurança digital alertam para verificar a origem de links e nunca compartilhar dados pessoais ou bancários por mensagens. Quem suspeitar de infecção deve desinstalar aplicativos desconhecidos, alterar senhas e buscar suporte técnico para remover o malware com segurança.

Como se proteger de golpes pelo WhatsApp

Não clique em links suspeitos — mesmo que a mensagem venha de amigos ou familiares, verifique a autenticidade antes de abrir qualquer link.

Desconfie de mensagens que oferecem promoções ou prêmios — golpes de phishing costumam usar ofertas falsas para atrair vítimas.

Nunca compartilhe dados pessoais ou bancários — senhas, códigos de verificação e informações financeiras devem ser mantidos em sigilo.

Mantenha o WhatsApp e o sistema do celular atualizados — atualizações corrigem falhas de segurança exploradas por vírus e trojans.

Use autenticação de dois fatores — habilitar essa função no WhatsApp aumenta a proteção contra invasões.

Evite instalar aplicativos de fontes desconhecidas — só baixe apps pela Google Play Store ou App Store.