Um surto recente de intoxicação por metanol acendeu o sinal de alerta das autoridades de saúde em São Paulo. Pelo menos nove pessoas foram hospitalizadas após consumir bebidas adulteradas, e duas delas não resistiram. Apesar de os episódios estarem concentrados no estado, a notícia provocou apreensão em todo o país, principalmente entre quem costuma frequentar bares ou apreciar um drink no fim de semana.

O que é o metanol e por que é perigoso

O metanol é um tipo de álcool de uso industrial, aplicado na fabricação de solventes, combustíveis e plásticos. Quando ingerido, mesmo em pequenas quantidades, pode causar sérios danos ao organismo. Os sinais de intoxicação incluem dores de cabeça intensas, enjoos, vômitos, dor abdominal e alterações neurológicas, como confusão mental. Em casos graves, a substância pode provocar distúrbios visuais permanentes, chegando à cegueira, além de risco de morte.

É possível identificar a contaminação?

Uma das maiores preocupações da população é como reconhecer se uma bebida está contaminada com metanol. Infelizmente, segundo especialistas, não há uma forma prática de fazer essa distinção fora de laboratório. O metanol e o etanol, que é o álcool presente nas bebidas convencionais, possuem características muito semelhantes em temperatura ambiente, não apresentando diferenças visíveis de cor ou aparência.

Cuidados para evitar riscos

Diante desse cenário, a recomendação de órgãos de saúde é evitar o consumo de bebidas de procedência duvidosa ou sem registro oficial. A compra de produtos clandestinos, que muitas vezes oferecem preços mais baixos, aumenta consideravelmente o risco de contaminação. A fiscalização segue intensificada em São Paulo, mas especialistas lembram que a prevenção individual ainda é a medida mais segura.

O episódio evidencia a importância de um consumo consciente e reforça a necessidade de vigilância permanente sobre o mercado de bebidas alcoólicas no Brasil.