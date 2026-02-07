Conhecido pelo público por sua longa trajetória como apresentador do Jornal Nacional, William Bonner também construiu uma reputação fora da televisão: a de colecionador de carros clássicos. Essa relação de Bonner com o automobilismo será destaque na série Máquinas do Tempo, de Ernesto Paglia, e que contará com participações de Reginaldo Leme e Emerson Fittipaldi.

Com seis episódios previstos para estrear ainda em 2026, a produção é uma parceria entre a 02 Filmes e o Carde, Museu de Automóveis de Campos do Jordão, no interior paulista.

Relíquias preservadas no museu

Alguns dos modelos que já passaram pela garagem de Bonner hoje fazem parte do acervo do Carde. Entre eles estão um Ford Escort XR3 1986 e um VW Passat TS 1976. A colunista do UOL Carros, Paula Gama, ouviu o curador do museu, Luiz Goshima, que explicou que os veículos foram adquiridos por um colecionador amigo da instituição e deixados sob os cuidados do museu.

Segundo Goshima, os veículos chegaram em excelente estado de conservação. “Tanto o Passat quanto o Escort haviam sido muito bem cuidados por seus proprietários anteriores”, destacou ele.

Clássicos nacionais e esportivos internacionais

Bonner coleciona carros há anos e já teve dezenas de modelos. Em 2022, chegou a compartilhar imagens de 12 veículos nas redes sociais, destacando alguns mais marcantes, como o Volkswagen Gol GTS, ícone dos anos 80, e o Ford Mustang Fastback 1966, símbolo de estilo e performance. A lista inclui ainda esportivos importados, como um BMW M5 e um Porsche 911, ambos da década de 90.

Coleção que se renova

Ativo nas redes sociais, o jornalista costuma dividir histórias curiosas sobre sua coleção. Uma das postagens mais recentes mostra uma foto de sua infância com um DKW ao fundo, modelo famoso pelo motor dois tempos. Bonner ainda explicou, em uma de suas postagens, que quando sente que já aproveitou o suficiente, ele vende o veículo e parte para uma nova paixão sobre quatro rodas.