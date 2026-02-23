Mudar de cidade costuma representar a chance de um novo começo. No entanto, antes de fazer as malas, vale observar dados que revelam como anda a qualidade de vida no destino escolhido. O Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2025 analisou a realidade dos 5.570 municípios do país e identificou onde os desafios sociais e estruturais são mais intensos.

Critérios vão além da renda

Ao contrário de levantamentos que consideram apenas renda per capita ou Produto Interno Bruto, o IPS avalia se a população tem acesso efetivo a condições básicas para viver bem. O estudo reúne 57 indicadores públicos, distribuídos em três eixos: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-Estar e Oportunidades. A pontuação varia de 0 a 100.

O recorte mais recente mostra concentração das piores notas na Região Norte, especialmente nos estados de Roraima e Pará. Fatores como isolamento geográfico, infraestrutura precária e violência ajudam a explicar o cenário.

Municípios com menores pontuações

No topo da lista negativa aparece Uiramutã (RR), com 37,59 pontos. Localizado na fronteira com Venezuela e Guiana, o município enfrenta limitações logísticas e carência de serviços públicos, em uma região com forte presença indígena.

Em seguida estão Jacareacanga (PA), com 40,04 pontos, marcada por garimpo ilegal e deficiência estrutural; e Amajari (RR), com 40,95, onde saúde e educação ainda são frágeis.

Também figuram entre os dez piores indicadores Bannach (PA), Alto Alegre (RR), Trairão (PA), Pacajá (PA), Portel (PA), São Félix do Xingu (PA) e Anapu (PA). Nessas localidades, problemas como conflitos fundiários, desmatamento, baixa oferta de saneamento, dificuldades no acesso à água potável e violência urbana e rural impactam diretamente o cotidiano da população.

Em comum, esses municípios convivem com restrições econômicas e serviços públicos insuficientes. O levantamento reforça que qualidade de vida envolve muito mais do que geração de riqueza — depende, sobretudo, de acesso a direitos básicos e oportunidades reais de desenvolvimento.