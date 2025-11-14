Alguns pais têm criatividade — ou senso de humor — fora do comum na hora de nomear seus filhos, resultando em registros que chamam atenção pela originalidade e pelo absurdo. No Brasil, não faltam exemplos de nomes tão incomuns que parecem saídos de filmes ou livros de ficção, mas que estão oficialmente registrados em cartórios.

Aqui vão alguns exemplos reais de nomes super estranhos que já foram registrados em cartórios no Brasil:

Aeronauta Barata — uma combinação curiosa entre ocupação/termo e sobrenome.

Agrícola Beterraba Areia — misturando “Agrícola” com uma referência a beterraba e “Areia”.

Alce Barbuda — “Alce” como primeiro nome e “Barbuda” como sobrenome, no mínimo inusitado.

América do Sul Brasil de Santana — homenagem explícita ao continente seguida de “Brasil” e sobrenome “de Santana”.

Chevrolet da Silva Ford — referência direta a uma marca de automóvel combinada a sobrenomes comuns.

Dolores Fuertes de Barriga — nome que literalmente significa “dores fortes de barriga”, um tanto quanto problemático na vida diária.

Alucinética Honorata — esse nome parece de algum tipo de remédio que provoca alucinações, Alucinética até rima com alucinógena.

Dalvina Xuxa — é bem provável que os pais adorem a apresentadora e cantora brasileira Xuxa Meneghel.

Gohan Muniz Lopes — Os pais sendo muito apaixonados pelo anime “Dragon Ball” e pelo personagem “Gohan”, titularam o filho da mesma forma, acrescentando seus sobrenomes.

Hericlapiton da Silva — É bem provável que os pais dessa criança amavam o guitarrista e músico Eric Clapton e quiseram prestar uma homenagem, estilizando o nome do mesmo e criando Hericlapiton.

Esses exemplos mostram até que ponto vai a criatividade — e às vezes o improviso — na hora de escolher nomes no Brasil, levantando reflexões sobre as consequências sociais, psicológicas e práticas de carregar um nome tão peculiar.