Muitos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão extremamente ansiosos para o início do novo ciclo de pagamentos de seus benefícios, já que nesse mês de abril, os valores encaminhados serão significativamente mais altos.

Isso porque, além do valor padrão de pensões e aposentadorias, os segurados também terão acesso ao abono anual, popularmente conhecido como “13º salário do INSS”, que teve seu pagamento antecipado mais uma vez por conta da assinatura do Decreto nº 12.884.

O benefício é dividido em duas parcelas que equivalem a 50% do montante recebido mensalmente e será encaminhado a muitos beneficiários já nas próximas semanas, já que ele acompanhará o calendário padrão do INSS.

Considerando que o cronograma, que é organizado com base na ordem do número final do benefício (NB) dos segurados, se inicia na última semana de abril para aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo (R$ 1.621), os primeiros contemplados são:

NB final 1: 24 de abril;

NB final 2: 27 de abril;

NB final 3: 28 de abril;

NB final 4: 29 de abril;

NB final 5: 30 de abril.

Os depósitos seguirão sendo efetuados de forma gradual até o dia 8 de maio. Já a segunda parcela do 13º salário está programada para ser depositada entre os últimos dias de maio e o começo de junho.

Segurados do INSS que recebem altos valores só terão acesso a 13º em maio

Enquanto uma parcela significativa de beneficiários começarão a ser contemplados pelo abono anual ainda em abril, cerca de 12 milhões de segurados precisarão aguardar até o mês de maio para ter acesso ao adicional.

Isso porque o número representa os 30% que recebem mais que um salário mínimo por mês, que, por sua vez, possuem um calendário distinto. De acordo com informações do INSS, o pagamento para esse grupo será efetuado nas seguintes datas:

NB finais 1 e 6: 4 de maio;

NB finais 2 e 7: 5 de maio;

NB finais 3 e 8: 6 de maio;

NB finais 4 e 9: 7 de maio;

NB finais 5 e 0: 8 de maio.