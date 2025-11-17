Os três estados do Sul do Brasil passaram o fim de semana sob forte instabilidade. A combinação de ar quente, umidade alta e a chegada de uma frente fria provocou uma sequência de temporais que trouxe raios, rajadas de vento, granizo em pontos isolados e grandes volumes de chuva.

Agora, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir desta segunda feira, 17 de novembro de 2025, o foco de atenção se concentra em dois estados. Santa Catarina e Paraná iniciam a semana sob risco elevado de novos episódios de chuva intensa.

2 estados brasileiros vão enfrentar chuvas fortes no início da semana

O fim de semana foi marcado por condições típicas de verão antecipado, embora ainda em novembro.

No Rio Grande do Sul, o calor de sábado criou um ambiente favorável para nuvens carregadas, que se espalharam rapidamente no domingo. À medida que o sistema avançou para o norte, Santa Catarina e Paraná enfrentaram pancadas fortes que se intensificaram ao longo do dia.

Em várias cidades catarinenses houve registro de alagamentos repentinos, enquanto no Paraná rajadas acima de 80 km por hora derrubaram galhos e deixaram bairros sem energia.

No oeste e no sul desses estados, houve relatos de granizo associado a células de tempestade formadas em curto espaço de tempo.

A instabilidade também se estendeu para áreas do Sudeste e Centro Oeste, mas com efeitos menores e mais irregulares.

Para esta segunda feira, a previsão mantém o alerta ligado principalmente em Santa Catarina. O estado deve receber volumes significativos de chuva ao longo do dia, com possibilidade de acumulados altos em poucas horas.

A presença da frente fria estacionada sobre a região aumenta o risco de alagamentos, queda de árvores e interrupções pontuais no fornecimento de energia. O litoral catarinense também pode registrar ventos fortes, já que as rajadas tendem a ganhar intensidade no início da tarde.

A temperatura não deve subir muito, mas o tempo permanece abafado, o que facilita a formação de novas áreas de instabilidade.

No Paraná, o cenário não é menos preocupante. A segunda feira começa com céu carregado em grande parte do estado e previsão de chuvas persistentes, que podem se intensificar entre o fim da manhã e o fim da tarde.

Regiões do sul e do oeste são as mais vulneráveis, especialmente onde o solo já está encharcado desde o domingo. Curitiba deve ter um dia cinzento, com chuva frequente e vento moderado.

A recomendação das autoridades é evitar deslocamentos desnecessários, acompanhar os avisos meteorológicos e ficar atento a áreas próximas de rios que possam subir rapidamente.