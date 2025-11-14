Nesta sexta-feira, 14 de novembro, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta urgente para oito estados brasileiros devido ao risco de tempestade acompanhadas de granizo.

A notificação, classificada com o nível de perigo potencial (alerta amarelo), chama atenção para condições climáticas instáveis que devem atingir parte do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

Além da situação prevista para hoje, o cenário climático deve se agravar entre domingo (16) e segunda-feira (17), com a chegada de uma frente fria que pode trazer novos temporais.

8 estados recebem notícia urgente sobre tempestade de granizos

O aviso de tempestade com granizo do Inmet para esta sexta-feira inclui Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, além de áreas do sul de Minas Gerais, sul do Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso.

A previsão aponta para chuvas com intensidade entre 20 e 50 milímetros, ventos variando de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. Regiões próximas às divisas estaduais, como o norte catarinense e o sul paranaense, devem estar especialmente atentas.

O calor acumulado, somado à alta umidade e à instabilidade atmosférica nos níveis médios e altos da atmosfera, favorece a formação de nuvens carregadas ao longo da tarde e da noite.

Diante do risco, o Inmet orienta a população a evitar áreas abertas durante os temporais, manter distância de árvores e estruturas metálicas e, sempre que possível, desligar equipamentos elétricos.

Quem vive em regiões com histórico de alagamentos deve proteger pertences com sacos plásticos e acompanhar atualizações dos órgãos de Defesa Civil sobre as tempestades.

Final de semana pode trazer nova tempestade

O fim de semana promete trazer uma nova rodada de instabilidades. Uma frente fria, associada a uma área de baixa pressão atmosférica, deve avançar a partir do Sul do país já na madrugada de domingo.

No Rio Grande do Sul, o calor intenso do sábado antecede a chegada da instabilidade, que se intensifica ao longo do domingo.

A tendência é de que temporais se espalhem rapidamente por Santa Catarina, Paraná e, até o fim do dia, atinjam áreas do Centro-Oeste e Sudeste, como Mato Grosso do Sul, São Paulo e parte de Minas Gerais.

Na segunda-feira, o avanço da frente fria eleva ainda mais o risco de vendavais, granizo e chuvas intensas, especialmente entre o norte gaúcho, o Paraná e os estados centrais.

Meteorologistas alertam para a possibilidade de ventos com rajadas superiores a 100 km/h em pontos isolados. A atenção deve permanecer alta até pelo menos terça-feira (18).