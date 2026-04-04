Existem veículos que seguem na contramão do mercado automotivo que, cada vez mais, tem se tornado mais atento à economia e eficiência. Modelos de alto desempenho, com motores potentes, naturalmente consomem mais combustível. A seguir, veja três exemplos de veículos, segundo ranking do Jornal do Carro, do jornal Estadão, que se destacam justamente pelo alto gasto de combustível.

1. Ferrari Purosangue

O SUV da Ferrari ocupa o topo entre os que mais gastam combustível. Equipado com um motor 6.5 V12 e tecnologia de ponta, o modelo entrega desempenho digno da marca italiana. Em contrapartida, o consumo é elevado, especialmente em trajetos urbanos, com 4,1 km/l.

2. Mercedes-AMG G63

Logo atrás aparece a Mercedes-AMG G63, um utilitário esportivo conhecido pelo design e alto desempenho. O conjunto de motor 4.0 V8 biturbo e estrutura pesada contribui para o consumo alto de 5,2 km/l, principalmente no uso diário em cidades.

3. Lamborghini Huracán

O Huracán é um dos superesportivos mais desejados do mundo e também um dos que mais consomem combustível. Projetado para oferecer alta performance, o veículo entrega aceleração e velocidade elevada, características que causam o consumo de 5,3 km/l.

Consumo alto é parte da proposta

Apesar dos números pouco amigáveis, esses veículos não têm economia de combustível como principal proposta. Eles são voltados para um público que busca maior desempenho e velocidade ao dirigir, e que já esperam o consumo elevado como parte do pacote.