Se a ideia é aproveitar o verão em destinos que unem beleza natural, estrutura e qualidade ambiental, três praias brasileiras se destacam: Praia do Tombo, no Guarujá (SP); Praia do Patacho, em Alagoas; e Praia da Bacia da Vovó, em Penha (SC).

Além das paisagens encantadoras, todas possuem a certificação internacional do programa Bandeira Azul, selo concedido a locais que cumprem rigorosos critérios de preservação ambiental, segurança e infraestrutura.

No litoral paulista, a Praia do Tombo é conhecida pelo mar de águas limpas e pelo perfil mais voltado aos surfistas. Com faixa de areia extensa e boa organização, o local oferece estrutura para receber turistas sem perder o charme natural. A certificação Bandeira Azul reforça o compromisso com a qualidade da água e a gestão ambiental, tornando o destino ainda mais atrativo.

Já a Praia do Patacho, em Porto de Pedras (AL), é um verdadeiro cartão-postal do Nordeste. Com águas cristalinas, piscinas naturais formadas na maré baixa e coqueirais que emolduram a paisagem, é perfeita para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. O reconhecimento internacional destaca não apenas a beleza do local, mas também os cuidados com preservação e turismo sustentável.

No Sul do país, a Praia da Bacia da Vovó encanta pelo cenário mais reservado e familiar. Localizada em Santa Catarina, ela combina mar calmo, boa estrutura e ações voltadas à educação ambiental. Assim como as demais, ostenta a Bandeira Azul, garantia de que o visitante encontrará um ambiente limpo, seguro e bem administrado para curtir os dias de calor.

Certificação internacional garante qualidade e segurança aos turistas

O selo Bandeira Azul é concedido a praias que atendem a uma série de critérios rigorosos, como qualidade da água, gestão ambiental, segurança, acessibilidade e infraestrutura adequada. A certificação é renovada anualmente e funciona como um indicativo confiável para turistas que buscam destinos organizados e comprometidos com a preservação.

Ao escolher uma praia com esse reconhecimento, o visitante tem mais garantia de encontrar um ambiente limpo, sinalizado e com monitoramento constante. Isso torna a experiência de viagem ainda mais tranquila, especialmente para famílias e para quem deseja aproveitar o verão com conforto e responsabilidade ambiental.