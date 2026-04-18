Marcada por constantes oscilações, a vida infelizmente não se resume apenas por momentos positivos. Contudo, especialistas em astrologia destacam que os desafios não costumam ser permanentes, uma vez que os astros estão em constante movimento.

Isso significa que, em algum momento, os aguardados momentos de tranquilidade e prosperidade finalmente chegarão. E de acordo com as previsões do astrólogo Evan Nathaniel Grim, os próximos dias de abril prometem ser uma dessas ocasiões.

De acordo com informações divulgadas pelo portal DOL, energias mais leves e caminhos mais claros poderão finalmente dar fim a uma fase marcada por reviravoltas e imprevistos nada agradáveis que se manifestou em períodos anteriores e, finalmente, garantir alívio para os seguintes signos:

Leão

Por conta de oscilações críticas na área profissional, a preocupação tomou conta de muitos leoninos, que viram até mesmo sua imagem ser prejudicada no processo. Contudo, a partir dos próximos dias, a situação pode finalmente mudar.

O reconhecimento surgirá para os nativos do signo que se mantiveram persistentes, dando origem a novas oportunidades. Com isso, caminhos que antes pareciam embaraçados finalmente se tornarão mais acessíveis.

Touro

Mudanças inesperadas e situações que constantemente fugiram de seu controle fizeram com que os taurinos enfrentassem períodos complicados. Porém, eles também serviram para fortalecer os nativos do signo.

Dessa forma, lidar com possíveis inquietações que ainda podem se manifestar ao longo dos dias será uma tarefa muito mais simples, e o processo tornará a vitória muito mais satisfatória.

Aquário

A sensação de segurança dos aquarianos esteve fragilizada por conta de diversas questões emocionais, relacionadas tanto ao âmbito familiar quanto ao de outras esferas. Todavia, um novo começo está batendo à porta.

Nos próximos dias, os nativos do signo deverão receber o impulso necessário para recuperar seu equilíbrio emocional e, com isso, reestruturar a forma como se enxergam no mundo, o que promete trazer alívio no processo.