Mesmo tendo estabelecido diversas metas para 2026, muitos brasileiros ainda não conseguiram dar o pontapé inicial para começar a cumpri-las. Porém, caminhos podem finalmente começar a se abrir ao longo dos próximos dias.

Isso porque, de acordo com especialistas em astrologia, a energia de Júpiter retrógrado finalmente está se esgotando, o que deve favorecer principalmente as pessoas que vinham batalhando por melhorias em suas carreiras e condições financeiras, mas enfrentaram dificuldades excessivas na jornada.

Afinal, o planeta, que é associado à abundância, deve começar a emanar vibrações de proteção e crescimento para determinados signos. Mas é importante lembrar que esta não é a única movimentação cósmica significativa para o mês de março.

Ações da Lua e de Mercúrio também prometem trazer muitos benefícios para uma grande quantidade de pessoas, que poderão contar com um reforço extra para finalmente dar uma verdadeira guinada de sucesso em suas vidas. E de acordo com as previsões, estes serão os três signos mais favorecidos neste processo:

Câncer

Os cancerianos estão sendo considerados os protagonistas do momento, já que a influência de Júpiter pode não apenas fortalecer o amadurecimento e a competência que já vem sendo notados por superiores, mas também garantir sorte para que os nativos do signo alcancem o reconhecimento financeiro que esperavam.

Capricórnio

A Lua deve agir diretamente sobre os nativos do signo, que finalmente serão compensados por todo o trabalho duro que tiveram nos últimos tempos. Seja através de novas propostas ou um surpreendente contrato, os capricornianos terão seu valor reconhecido.

Áries

A ação de Mercúrio sobre os nativos de Áries pode amplificar a energia de liderança do signo, além de aperfeiçoar a comunicação e a proatividade. Com isso, é uma questão de tempo até que um bônus possa surgir ao longo da jornada, desde que a empatia e humildade não sejam deixadas de lado.