Diante da imprevisibilidade do destino, é praticamente impossível vivenciar apenas momentos positivos. E de acordo com especialistas em astrologia, isso também se deve ao fato de que as energias cósmicas nem sempre se mostram favoráveis.

Por conta disso, há períodos que podem parecer especialmente difíceis para alguns signos. Contudo, considerando o constante movimento dos astros, é importante ter em mente que tais fases não são permanentes.

Inclusive, astrólogos afirmam que, em razão do alinhamento planetário e da Lua Nova em Áries, a partir desta sexta-feira (17), os seguintes signos já podem se preparar para entrar em uma fase especialmente positiva de suas vidas:

Áries

A energia de renovação e poder pessoal está muito intensa para os arianos, o que favorecerá iniciativas importantes e decisões maduras. Por conta disso, esse é o momento perfeito para deixar o medo de lado e assumir as rédeas da própria vida.

As perspectivas financeiras também estão em alta no período para os nativos do signo, com novas fontes de renda e ganhos inesperados tendo mais espaço para surgir. Além disso, o momento ainda é ideal para fortalecer laços e cultivar relações mais intensas.

Libra

Para os librianos, a área de relacionamentos e parcerias é a mais favorecida no período, o que pode facilitar reconciliações e o fortalecimento de vínculos, tanto entre parceiros quanto entre sócios.

Por conta disso, nativos do signo não só estarão mais aptos a realizar uma renovação afetiva, como ainda serão capazes de conquistar mais atenção para seus projetos e ideias, o que favorecerá sua carreira e, consequentemente, sua vida financeira.

Gêmeos

Se os geminianos estavam à espera de uma virada na vida profissional, o momento finalmente chegou, já que a energia do período abre portas para reconhecimento, novas oportunidades e conexões que podem fazer toda a diferença.

Com isso, a entrada de dinheiro e boas oportunidades financeiras tende a se tornar realidade. Além disso, os nativos do signo ainda podem aproveitar o período para fortalecer relacionamentos, já que o cenário amoroso também se mostra mais favorável.