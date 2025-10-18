Em Hollywood, alguns atores conseguem emendar um projeto atrás do outro e constroem carreiras longas e estáveis. Outros, porém, conquistam fama repentina e somem após um único sucesso. Questões pessoais, escândalos ou mesmo a pressão da indústria podem explicar por que muitos nomes promissores acabaram sendo deixados de lado. Confira alguns exemplos de artistas que desapareceram dos holofotes.

Bill Cosby: do sucesso à rejeição

Nos anos 1980, Bill Cosby era um dos rostos mais conhecidos da TV americana, graças ao sucesso de “The Cosby Show”. O programa o transformou em uma figura querida do público e respeitada em Hollywood. No entanto, sua imagem começou a ruir em 2015, quando o ator foi acusado por várias mulheres de agressão sexual. Desde então, Cosby passou a ser visto de forma negativa e perdeu espaço na indústria do entretenimento.

Brendan Fraser: altos e baixos de uma estrela dos anos 90

Brendan Fraser conquistou o público em filmes como “George – O Rei da Floresta” (1997) e “A Múmia” (1999), tornando-se um dos atores mais populares do fim da década de 1990. Mas, a partir dos anos 2010, sua carreira entrou em declínio. Além de enfrentar problemas pessoais, como um conturbado divórcio, o ator sofreu com questões de saúde e lesões físicas causadas por cenas de ação. Por muito tempo, ficou longe das grandes produções, retornando apenas recentemente aos holofotes.

Catherine Zeta-Jones: talento ofuscado pelo preconceito da indústria

Catherine Zeta-Jones brilhou em títulos como “A Máscara do Zorro” (1998) e “Chicago” (2002), que lhe rendeu um Oscar. Mesmo com o reconhecimento, a atriz viu as ofertas de papéis diminuírem nos últimos anos. Hoje, ela critica abertamente o padrão de Hollywood que privilegia atrizes mais jovens, defendendo maior espaço para mulheres maduras no cinema.

Eddie Murphy: de fenômeno da comédia ao esquecimento

Eddie Murphy foi um dos maiores nomes do humor entre os anos 1980 e 1990, estrelando sucessos como “Um Tira da Pesada” e “O Professor Aloprado”. No entanto, sua imagem foi abalada em 1997, após um escândalo envolvendo uma abordagem policial. Embora não tenha sido acusado formalmente, sua reputação sofreu abalos, e o ator nunca mais alcançou o mesmo prestígio nos cinemas.