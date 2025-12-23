Dezembro costuma ser sinônimo de pausa e descanso, mas também abre espaço para quem gosta de organizar os planos do ano seguinte. Entre as metas mais comuns, especialmente para jovens motoristas, está a compra do primeiro carro. Com preços elevados desde a pandemia e um cenário econômico que ainda inspira cautela, a escolha pode se tornar um desafio.

Diante desse contexto, especialistas apontam que recorrer a um modelo usado ou seminovo costuma ser a alternativa mais viável para quem quer economizar sem abrir mão de segurança e confiabilidade. Há modelos já fora de linha que continuam entregando bom desempenho e manutenção acessível — muitos deles dentro da faixa de R$ 35 mil.

Cinco modelos usados que valem a busca

EcoSport

Um dos primeiros SUVs compactos a ganhar força no país, o EcoSport se firmou como opção robusta e confortável para o uso urbano. Unindo bom consumo e manutenção simples, unidades fabricadas entre 2008 e 2013 aparecem no mercado por cerca de R$ 23 mil. Versões mais equipadas chegam aos R$ 35 mil.

Fiat Uno

Clássico entre os populares, o Uno encerrou a produção em 2018, mas segue em alta entre quem busca economia e mecânica descomplicada. Versões Way e Vivace são as mais valorizadas e podem ser encontradas entre R$ 25 mil e R$ 35 mil.

Hyundai Tucson

O Tucson marcou presença na fase inicial da popularização dos SUVs no Brasil. Com bom espaço interno e conjunto mecânico confiável, modelos de 2010 a 2013 costumam custar por volta de R$ 33 mil.

Chevrolet Celta

Queridinho dos anos 2000, o Celta ainda atrai pelo baixo custo de manutenção e consumo reduzido. É comum encontrar unidades na casa dos R$ 22 mil, sendo uma alternativa interessante tanto para o primeiro carro quanto para uso profissional.

Volkswagen Gol

Outro veterano do mercado nacional, o Gol combina economia e resistência. Modelos produzidos entre 2011 e 2014 são vendidos por cerca de R$ 27 mil e continuam sendo recomendados para quem precisa encaixar a compra no orçamento.

O que observar antes de fechar negócio

Além de escolher um modelo adequado às necessidades do dia a dia, é importante avaliar documentação, histórico de manutenção e condições gerais do veículo. Test drive e inspeção com um mecânico de confiança ajudam a evitar prejuízos e garantem mais segurança na decisão de compra.