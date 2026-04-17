Por conta dos altos valores cobrados por carros mais espaçosos, veículos como o Renault Kwid acabam ganhando destaque entre muitos consumidores, tendo em vista que o “SUV dos compactos”, como conhecido popularmente, se destaca como um dos carros zero km mais baratos do Brasil.

Além de um valor de mercado que fica em torno dos R$ 80 mil, o modelo da Renault também chama atenção por outros atributos, como sua economia e desempenho. Todavia, especialistas ressaltam que ele está longe de ser uma opção ideal para famílias.

Atualmente, é possível encontrar no mercado carros com características comparáveis às do Kwid, inclusive em termos de custo, aliados a dimensões que favorecem o uso familiar. Confira 5 exemplos abaixo (via Autopapo):

Volkswagen Virtus 1.6 (2021)

Mesmo sendo um sedã, o Virtus se destaca por seu espaçoso porta-malas, que conta com 521 litros de capacidade. Além disso, seus eixos de 2,65 m permitem que passageiros sejam transportados nos bancos traseiros com muito mais conforto, independentemente da altura.

Honda CR-V EXL (2013)

Com entre-eixos de 2,62 m e bancos com posição elevada, que garantem um ótimo espaço para as pernas, o CR-V é considerado um verdadeiro campeão do quesito conforto. Além disso, o carro ainda conta com 589 litros de espaço no porta-malas.

Toyota Prius (2017)

Apesar de contar com um porta-malas relativamente mais modesto, com cerca de 412 litros de espaço, o Prius chama atenção por ser capaz de unir conforto, economia e tecnologia sob seu chassi.

Chevrolet Cruze LTZ (2017)

Por contar com cerca de 440 litros, o porta-malas do Cruze LTZ também fica um pouco atrás de alguns sedãs e compactos. Contudo, o carro compensa a falta com seu valor acessível e seu entre-eixos de 2,70 m.

Renault Captur 1.6 Intense (2020)

Provando que o Kwid não foi o único grande acerto da Renault, o Captur oferece um amplo espaço em sua cabine e um porta-malas que, mesmo sendo de 437 litros, pode já ser suficiente para comportar as bagagens de uma família.