Existem carros que, devido às características apresentadas desde seu lançamento original, continuam se mantendo relevantes para os consumidores, levando muitos a mantê-los por anos, em vez de trocá-los por novidades do mercado.

Porém, é importante lembrar que modelos antigos ainda podem ganhar versões atualizadas que, além de contarem com pequenas mudanças visuais, ainda podem incluir algumas inovações tecnológicas que aprimoram ainda mais a experiência com o veículo.

E de acordo com informações divulgadas pelo portal Autopapo, nesse ano de 2026, 5 carros amplamente adorados passar por mudanças e, com isso, garantir vantagens para quem pretendia trocar de veículo, tanto por questões econômicas quanto por questões técnicas. São eles:

Renault Kwid

Considerado o carro mais barato do país, o Kwid passará por uma grande renovação em 2026, que visa não apenas remover características que receberam críticas, como sua antena regulável, mas também adicionar equipamentos mais modernos, como uma central de multimídia mais ampla.

Jeep Renegade

Apesar de já ter saído de linha em diversos países, o SUV compacto da Jeep segue fazendo sucesso no Brasil. Por conta disso, o veículo passará por mais uma atualização, focada principalmente em melhorar sua performance e seus recursos tecnológicos.

BYD Dolphin

Líder do segmento dos elétricos no país, o Dolphin receberá algumas mudanças visuais leves. Sua estrutura, por outro lado, será repaginada de forma significativa, visando garantir mais segurança e um desempenho aprimorado, alinhado com versões internacionais.

Nissan Versa

Mesmo sendo considerado um dos sedãs compactos mais bem desenhados da atualidade, o Versa receberá uma atualização muito similar à do Kicks Play, o que acabou dividindo os consumidores, sobretudo por conta da divisão do conjunto ótico.

Fiat Argo

Anunciado como parte da celebração de 50 anos da Fiat no Brasil, a nova versão do Argo apresentará um visual mais quadrado e contará com atualizações em sua motorização e sistemas que prometem agradar ainda mais os fãs do veículo.