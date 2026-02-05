Se você está pensando em comprar um SUV 0 km em 2026 sem gastar uma fortuna, o mercado brasileiro oferece várias opções mais acessíveis ainda neste ano. Segundo levantamento de preços atualizado, os modelos mais baratos disponíveis no país incluem o Fiat Pulse, o Citroën Basalt, o Volkswagen Tera, o Renault Kardian e o Nissan Kait.

Todos com valores acima de R$ 100 mil, mas ainda competitivos dentro do segmento. O Fiat Pulse é um dos SUVs mais procurados do Brasil e lidera a lista de modelos mais acessíveis, com preço inicial em torno de R$ 102.990 e podendo chegar a cerca de R$ 160.990 nas versões mais completas. Ele oferece várias opções de motorização, incluindo motores 1.3 e 1.0 turbo flex.

Logo em seguida está o Citroën Basalt, com preço entre R$ 103.890 e R$ 128.890, oferecendo também motorização 1.0 em versões aspirada e turbo, combinadas com câmbio manual ou CVT. O modelo se destaca pelo conjunto equilibrado entre economia de combustível e espaço interno, sendo uma boa escolha para uso urbano e viagens curtas.

O Volkswagen Tera aparece como opção intermediária na faixa de preço (R$ 105.626 a R$ 144.390) e traz duas alternativas de motor 1.0 — um aspirado e outro turbo — com câmbio manual de cinco marchas ou automático de seis marchas, oferecendo uma condução mais agradável para quem busca uma experiência mais tradicional de SUV.

O Renault Kardian e o Nissan Kait fecham a lista dos mais acessíveis, com preços que partem de aproximadamente R$ 113.690 e R$ 117.990, respectivamente, alcançando versões mais completas acima desses valores.

O Kardian é equipado com motor 1.0 turbo e câmbio manual de seis marchas (em algumas versões também automatizado), enquanto o Kait segue a proposta de SUV compacto com foco na economia e dirigibilidade do dia a dia — ambos representando boas opções para quem quer entrar no mundo dos SUVs sem investir muito.