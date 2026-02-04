Se você está pensando em comprar um carro novo em 2026 e quer economizar, ainda existem opções de carros zero km com preços relativamente mais acessíveis no Brasil, embora os modelos de entrada já tenham ultrapassado a faixa dos R$ 78 mil no início do ano. A lista considera os valores oficiais das versões mais baratas disponíveis nos sites das montadoras.

No topo da lista está o Renault Kwid, com preço de partida em cerca de R$ 78.690, sendo a opção mais em conta do país. Em seguida aparece o Fiat Mobi, que começa próximo de R$ 82.560 e entrega um conjunto simples, econômico e prático para o uso urbano.

Na terceira posição entre os mais baratos está o Citroën C3, com preços a partir de cerca de R$ 85.290, oferecendo um pouco mais de espaço e opções de motorização. Logo acima vêm modelos como o Fiat Argo, na faixa dos R$ 94.790, e o Hyundai HB20, que fecha o ranking com preço inicial em torno de R$ 95.190, ambos apresentando mais itens de conforto e tecnologia.

Mesmo com os preços mais altos do que em anos anteriores, esses cinco modelos ainda representam as alternativas mais acessíveis para quem busca um carro 0 km no Brasil em 2026. É importante considerar não só o preço de compra, mas também custos como seguro, manutenção e consumo de combustível ao decidir qual modelo escolher.

Modelos de entrada seguem como opção para quem busca economia

Os carros zero km mais baratos de 2026 são voltados principalmente para quem procura economia no dia a dia e baixo custo de manutenção. Em geral, são modelos compactos, com motorizações simples, foco no uso urbano e equipamentos essenciais, atendendo bem motoristas que priorizam preço e consumo reduzido.

Mesmo com valores mais elevados em relação a anos anteriores, esses veículos continuam sendo a porta de entrada para quem deseja sair da concessionária com um carro novo, garantia de fábrica e menor risco de gastos inesperados. Antes da compra, especialistas recomendam avaliar itens como consumo, seguro e revisões para escolher a opção mais vantajosa a longo prazo.