Com a chegada do fim do ano e o clima de verão, cresce o interesse por viagens e descanso após meses de rotina intensa. Entre festas natalinas, réveillon e férias escolares, muitos brasileiros já se organizam para aproveitar o calor em destinos turísticos pelo país.

Nordeste segue entre os mais procurados

Tradicionalmente favorito no verão, o Nordeste lidera as pesquisas de viagem para o período. Levantamento do metabuscador Kayak aponta Recife (PE), Salvador (BA) e Maceió (AL) como as três cidades mais buscadas entre 20 de dezembro e 10 de janeiro.

Em paralelo, o relatório “Previsões de Viagem para 2026”, da Booking.com, indica uma tendência para destinos como Juquehy (SP) e Armação dos Búzios (RJ), impulsionada pelo aumento de reservas feitas por brasileiros. A facilidade de acesso a capitais próximas, como São Paulo e Rio de Janeiro, também pesa na decisão de quem viaja em cima da hora.

Cinco destinos em destaque

Recife (PE)

Capital pernambucana com quase 1,5 milhão de habitantes, oferece programação variada, história, praias e gastronomia. O Recife Antigo reúne atrações como Marco Zero, Rua da Moeda e a Igreja Madre de Deus, além de vida noturna intensa.

Salvador (BA)

Com 2,4 milhões de moradores, Salvador ganha ainda mais energia entre dezembro e fevereiro, período marcado por festas populares que antecipam o clima do Carnaval. O Pelourinho, igrejas barrocas e a culinária afro-baiana são grandes atrativos.

Maceió (AL)

Conhecida pelas águas azul-turquesa e boa infraestrutura turística. Passeios como Praia do Gunga, Praia do Francês e visitas ao Memorial da República e ao Museu Théo Brandão atraem visitantes o ano inteiro.

Juquehy (SP)

No litoral norte paulista, combina praias de águas claras, trilhas e clima familiar, além de fácil acesso para quem sai da capital.

Armação dos Búzios (RJ)

Com mais de 20 praias e vida noturna intensa, o balneário reúne natureza preservada, restaurantes e estrutura sofisticada, ideal para diferentes perfis de turista.