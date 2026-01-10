Com a aproximação de 2026, o cenário profissional tende a ficar ainda mais exigente, sobretudo para quem tenta conquistar a primeira oportunidade de trabalho. A combinação entre avanços tecnológicos, mudanças no perfil das empresas e maior concorrência faz com que jovens precisem se preparar com antecedência. Pensando nisso, Leonardo Andreoli, diretor nacional da Prepara IA, reuniu orientações práticas que unem qualificação técnica, desenvolvimento pessoal e noções de Inteligência Artificial, área que já impacta quase todos os setores da economia.

Geração Z ganha espaço nas empresas

Dados do Fórum Econômico Mundial apontam que, até 2030, a geração Z deve representar cerca de 58% da força de trabalho global. Esse crescimento vem acompanhado de novas demandas e expectativas. Jovens profissionais valorizam ambientes que ofereçam aprendizado contínuo, possibilidades de evolução e alinhamento com seus valores. Uma pesquisa recente mostra que 86% deles escolhem caminhos profissionais considerando diretamente as chances de crescimento dentro das organizações.

Currículo e aprendizado como ponto de partida

Manter um currículo organizado, objetivo e atualizado é essencial. Mesmo sem experiência formal, vale destacar cursos, projetos acadêmicos, trabalhos voluntários e iniciativas pessoais. Além disso, entender os conceitos básicos de Inteligência Artificial deixou de ser exclusividade de quem atua em tecnologia. Conhecer como essas ferramentas funcionam e de que forma podem apoiar tarefas do dia a dia já se tornou um diferencial.

Qualificação prática e desenvolvimento pessoal

Cursos profissionalizantes seguem sendo aliados importantes para quem busca o primeiro emprego, pois aproximam o aluno da rotina real do mercado. Outra estratégia é montar um portfólio com projetos simples, desafios online ou atividades voluntárias, reunindo evidências práticas das habilidades adquiridas.

Planejamento, comportamento e oportunidades

Organizar metas de estudo ao longo do ano ajuda a manter foco e disciplina. Paralelamente, competências socioemocionais como comunicação, trabalho em equipe e resiliência continuam entre as mais valorizadas. Participar de eventos, feiras de carreira e workshops amplia o networking e permite contato direto com empresas. Por fim, acompanhar os setores que mais contratam e utilizar plataformas de vagas com frequência aumenta as chances de inserção no mercado.