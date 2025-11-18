Se você trabalha com carteira assinada ou presta serviços de forma regular, conhecer seus direitos trabalhistas não é apenas importante, mas essencial para garantir proteção, segurança e condições justas no dia a dia. Muitos profissionais ainda desconhecem garantias básicas previstas na legislação brasileira, o que pode resultar em perdas financeiras e até abusos no ambiente de trabalho.

Para evitar esses problemas, reunimos 5 direitos trabalhistas fundamentais que você precisa conhecer o quanto antes. São regras simples, mas que fazem toda a diferença para quem deseja manter sua rotina profissional mais segura, organizada e justa.

Jornada de trabalho e horas extras

A legislação estabelece que a jornada padrão é de até 8 horas diárias e 44 semanais. Quando há necessidade de trabalhar além desse limite, o empregado tem direito a receber horas extras com acréscimo mínimo de 50% sobre o valor da hora comum — podendo ser maior conforme acordos ou convenções coletivas. Além disso, o intervalo para descanso e refeição também é garantido por lei, variando conforme o tipo de jornada.

Férias anuais remuneradas

Após 12 meses de trabalho, todo empregado tem direito a 30 dias de férias, com pagamento antecipado e adicional de 1/3 do salário. As férias podem ser divididas em até três períodos, desde que um deles tenha no mínimo 14 dias corridos. Esse descanso é essencial para preservar a saúde física e mental do trabalhador, além de ser uma garantia constitucional.

FGTS: proteção em casos de demissão

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço funciona como uma reserva financeira obrigatória, depositada mensalmente pelo empregador. Em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador pode sacar o saldo e ainda recebe multa de 40% sobre o valor total depositado. O FGTS também pode ser utilizado em situações especiais, como compra da casa própria, doenças graves ou aposentadoria.

Seguro-desemprego

O seguro-desemprego é um auxílio temporário destinado a trabalhadores dispensados sem justa causa. O benefício é pago em parcelas que variam conforme o tempo trabalhado e o histórico de solicitações. Para receber, é preciso cumprir alguns requisitos, como não possuir renda própria suficiente para o próprio sustento e o da família. O valor das parcelas é calculado com base na média salarial dos últimos meses.

13º salário

O 13º é um direito de todos os trabalhadores formais e corresponde a um salário extra pago no fim do ano. Ele é calculado proporcionalmente ao tempo trabalhado e dividido em duas parcelas: a primeira geralmente paga entre fevereiro e novembro, e a segunda até 20 de dezembro. Esse benefício ajuda a reforçar o orçamento familiar em um período de altos gastos, como Natal e início do ano.