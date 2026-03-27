Declarar o Imposto de Renda exige atenção, mas muitos contribuintes ainda cometem erros simples que podem gerar dor de cabeça com a Receita Federal. Um dos mais comuns é a digitação incorreta de valores, como colocar um zero a mais ou inverter números, o que pode causar inconsistências nos dados e levar à malha fina.

Outro erro frequente é omitir rendimentos, especialmente valores extras como aluguel de imóveis ou trabalhos temporários. A Receita cruza informações com diversas fontes, e qualquer rendimento não declarado pode ser identificado facilmente, gerando multas e cobrança de impostos atrasados.

Também é comum declarar informações no lugar errado ou confundir categorias, como misturar rendimentos tributáveis com isentos. Além disso, muitas pessoas informam despesas que não são dedutíveis, como cursos de idiomas, acreditando que podem reduzir o imposto — o que pode resultar em problemas na análise da declaração.

No caso de imóveis, erros são ainda mais recorrentes. Um exemplo é atualizar o valor do bem para o preço de mercado, quando o correto é manter o valor de aquisição, salvo exceções específicas. Outro equívoco é não declarar corretamente compra, venda ou rendimentos com aluguel, o que pode gerar inconsistências com dados informados por cartórios e inquilinos.

Por fim, esquecer de incluir rendimentos de dependentes ou cometer inconsistências entre renda e patrimônio também pode trazer complicações. Para evitar problemas, o ideal é revisar todos os dados com calma e, se necessário, contar com ajuda especializada, garantindo que a declaração seja enviada corretamente e sem riscos de penalidades.

Atenção aos detalhes pode evitar multas e cair na malha fina

Erros na declaração do Imposto de Renda podem resultar em consequências que vão desde atrasos na restituição até multas e problemas mais sérios com a Receita Federal. Por isso, é fundamental revisar todas as informações antes do envio, garantindo que dados como rendimentos, bens e despesas estejam corretos e bem informados.

Além disso, manter documentos organizados ao longo do ano faz toda a diferença na hora de declarar. Comprovantes de pagamentos, informes de rendimento e registros de compra e venda de bens ajudam a evitar inconsistências e tornam o processo mais seguro, reduzindo significativamente o risco de cair na malha fina.