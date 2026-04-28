Na hora de escolher um pet, os cachorros geralmente se sobressaem como a primeira opção de muitas pessoas, uma vez que tratam-se de animais amplamente conhecidos por sua lealdade e amor incondicional.

Entretanto, considerando que muitas raças dependem de um estilo de vida mais ativo ou possuem grande porte, escolher um cão para quem vive em apartamentos pode ser um verdadeiro desafio.

Só que, felizmente, essas características não são um padrão. De acordo com especialistas, por possuírem menor demanda por atividade física intensa, apresentarem um comportamento mais calmo e melhor adaptabilidade a ambientes compactos, essas 5 raças se destacam como as melhores opções para estes casos:

Bulldog francês

Tratando-se de uma raça de pequeno porte e com baixo nível de energia, o bulldog francês raramente late sem motivo, o que evita problemas com vizinhos. Além disso, o cão também é extremamente carinhoso, se apegando com facilidade aos tutores.

Pug

O porte físico da raça faz com que pequenos passeios diários sejam suficientes para acalmá-los. Os pugs ainda se destacam por sua inteligência, sendo capazes de aprender a usar tapetes higiênicos com muita facilidade, e seu tamanho pequeno facilita para que ele se sinta confortável mesmo em espaços limitados.

Cavalier King Charles Spaniel

Considerado um cão de companhia por excelência, a raça se destaca por seu temperamento calmo e equilibrado. Eles também ocupam pouco espaço e, embora apreciem caminhadas, podem se satisfazer com brincadeiras dentro de casa.

Buldogue Inglês

Além de não latirem muito e serem capazes de se adaptar a áreas pequenas mesmo apresentando um porte robusto, cães da raça também possuem um temperamento calmo e hábitos mais tranquilos, preferindo passar a maior parte de seu tempo descansando.

Shih Tzu

Diferentemente de raças ativas, o cão prefere passar grande parte de seu tempo perto dos donos e se contentam com brincadeiras mais leves. Além disso, eles também são capazes de se adaptar com facilidade a rotinas diferentes.