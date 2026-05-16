Todo mundo perde a paciência de vez em quando, mas alguns signos costumam reagir de forma muito mais intensa quando algo os incomoda. Seja por orgulho, impulsividade ou sinceridade demais, esses signos dificilmente conseguem esconder a irritação. Veja abaixo cinco que se destacam quando o quesito é sentir raiva, de acordo com o site Carta Capital.

Áries

Arianos costumam agir no impulso e não têm o hábito de guardar o que sentem. Quando ficam irritados, normalmente respondem na hora e falam tudo o que pensam, mesmo sem refletir sobre as consequências. Eles gostam de defender suas opiniões e podem se irritar ainda mais quando alguém tenta contrariá-los.

Escorpião

Escorpianos dificilmente esquecem quando se magoam ou se sentem traídos. Em vez de demonstrar a raiva, eles costumam guardar sentimentos por bastante tempo, o que pode tornar a reação ainda mais forte depois.

Leão

Leoninos gostam de atenção, reconhecimento e respeito, por isso, quando sentem que foram ignorados ou diminuídos, podem reagir de um jeito ruim. O orgulho costuma falar alto nesses momentos e eles fazem questão de mostrar que não aceitaram a situação em silêncio.

Gêmeos

Geminianos têm facilidade para conversar e argumentar, mas isso também pode criar conflitos. Quando ficam irritados, costumam responder sem muitos filtros, que faz com que pequenas discussões possam crescer mais do que deveriam.

Sagitário

Sagitarianos valorizam muito a liberdade e costumam dizer exatamente o que pensam. O problema é que nem sempre medem as palavras antes de falar. Quando se sentem pressionados ou controlados, podem reagir de forma impulsiva e acabar magoando outras pessoas sem perceber.