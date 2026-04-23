Embora hatches e sedãs compactos se destaquem por seus valores mais acessíveis, os SUVs ainda assim conseguiram ocupar uma posição elevada entre as preferências dos brasileiros, aparecendo como uma força dominante no mercado automotivo nacional.

E embora o segmento possua uma extensa lista de atributos que justifiquem a fixação, sua potência, somada à versatilidade proporcionada por sua adequação facilitada a diferentes terrenos, certamente figura entre os principais.

Mas é importante destacar que, por conta de suas especificações, alguns SUVs são capazes de oferecer uma performance expressivamente mais satisfatória. E para consumidores que buscam veículos com a potência aprimorada, esses 5 modelos se destacam (via Autoesporte):

Fiat Fastback e Pulse Abarth

Compartilhando o mesmo motor 1.3. turbo de quatro cilindros, o Fastback e o Pulse Abarth, da Fiat, se tornaram verdadeiras estrelas entre os SUVs para a montadora, sendo capazes de oferecer 185 cv de potência com etanol e alcançar 100 km/h em pouco mais de 7 segundos.

BYD Yuan Pro

Único elétrico do ranking, o SUV da BYD foca em custo-benefício, mas isso não impede seu motor financeiro de assegurar 177 cv de potência. Além disso, o veículo ainda conta com uma bateria de 45 kWh que proporciona autonomia de cerca de 250 km.

Honda HR-V

Apesar do valor relativamente elevado, o modelo da Honda conta com um motor turbo flex com injeção direta que lhe garante 177 cv de potência e ainda recebeu uma atualização recente que lhe garantiu um visual ainda mais sofisticado.

Hyundai Creta

Líder de vendas em abril com mais de 3 mil unidades comercializadas, o SUV da Hyundai acabou sendo prejudicado por conta da calibração flex, perdendo 17 cv de potência. Contudo, seu motor 1.6 turbo flex com injeção direta ainda é capaz de entregar cerca de 176 cv com gasolina.

Jeep Renegade

Queridinho dos brasileiros, o SUV da Jeep possui um motor 1.3 turbo flex de quatro cilindros que é oferecido desde a versão de entrada e garante uma potência de 176 cv.