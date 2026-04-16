Considerados verdadeiras “fortalezas móveis”, garantindo mais poder e segurança aos motoristas, os SUVs se consolidaram como um dos segmentos favoritos dos brasileiros, apresentando índices de venda elevados até os dias atuais.

Além da robustez, fatores como sua versatilidade, espaço interno, sofisticação e capacidade de se adequar a diferentes tipos de via também têm servido como incentivo para o aumento da procura por esse tipo de veículo.

E vale destacar que dados recentes indicam que o segmento segue aquecido, com milhares de unidades comercializadas nas primeiras semanas de abril. Inclusive, de acordo com informações divulgadas pelo portal Car.Blog.Br, estes foram os 5 SUVs mais vendidos no período:

Hyundai Creta

Unidades comercializadas: 3.416

Destacando-se por seu excelente espaço interno e porta-malas amplo, o Creta se tornou o SUV favorito das famílias. Contudo, aspectos como seu custo-benefício, agilidade no trânsito urbano, conforto ao dirigur e facilidade de revenda também contribuíram para o aumento das vendas.

VW T-Cross

Unidades comercializadas: 2.911

Apesar de ter sofrido uma queda em seu número de vendas em comparação com o mesmo período de março, o T-Cross ainda conseguiu se manter na vice-liderança por conta de sua motorização eficiente e alta segurança, que seguem atraindo admiradores.

VW Tera

Unidades comercializadas: 2.743

Outro modelo da Volkswagen que apresentou uma retração significativa na comercialização, o Tera ao menos segue figurando como um dos SUVs de entrada favoritos dos brasileiros, sobretudo por seu alto conforto de rodagem e motor eficiente.

BYD Song

Unidades comercializadas: 2.529

Fenômeno do segmento dos SUVs híbridos, o Song conseguiu escalar posições por ser capaz de combinar espaço, autonomia e tecnologia de ponta a um preço competitivo, tornando-se uma opção familiar atraente.

Chevrolet Tracker

Unidades comercializadas: 2.405

Atributos como um eficiente conjunto mecânico, baixo consumo de combustível e amplo espaço interno fizeram com que o Tracker conseguisse se manter no top 5 nacional mesmo com uma redução em suas vendas.