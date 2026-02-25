Uma intensa nevasca fez com que cerca de 600 passageiros tivessem uma longa madrugada dentro de aviões no Aeroporto de Munique, no sul da Alemanha. Os voos, que partiriam na noite de quinta-feira (19), foram cancelados quando as aeronaves já estavam com portas fechadas e prontas para a decolagem.

O episódio foi confirmado dias depois pela companhia aérea alemã Lufthansa, que informou que a maioria das operações afetadas estava sob responsabilidade do seu grupo.

Passageiros ficaram a bordo por falta de estrutura

Com o avanço da neve e o bloqueio das pistas, o terminal enfrentou um acúmulo de aeronaves. Sem posições disponíveis próximas ao prédio principal e com escassez de ônibus para transporte, os passageiros não puderam desembarcar imediatamente, tendo que passar a noite dentro dos aviões.

A administração do Aeroporto Franz Josef Strauss reconheceu as dificuldades logísticas e pediu desculpas aos passageiros afetados. O deslocamento até o terminal só começou nas primeiras horas da manhã seguinte.

Centena de voos afetados

O impacto do mau tempo foi grande: mais de 100 voos foram cancelados ao longo do dia, além de diversos atrasos. Mesmo com autorizações excepcionais para algumas decolagens após o horário regular, seis aeronaves não receberam sinal verde para partir devido ao mau tempo.

Entre os trechos interrompidos estavam três voos da Lufthansa com destino a Singapura, Copenhague e Gdansk. Também foram atingidas duas rotas da Air Dolomiti para Graz e Veneza, além de uma operação de outra companhia.

Companhia promete compensação

A Lufthansa informou que iniciou o contato com os passageiros prejudicados e que todos receberão compensações previstas na regulamentação europeia. A empresa destacou ainda que manteve os aviões climatizados e com energia ativa para reduzir o desconforto durante a espera.