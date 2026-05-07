No interior do Ceará, um lugar chama atenção por sua história incomum e cenário quase intacto pelo passar dos anos. Trata-se de Cococi, uma antiga cidade que hoje é considerada praticamente abandonada. Com construções antigas, ruas silenciosas e prédios públicos vazios, o local dá a impressão de que o tempo simplesmente parou.

Cococi já foi um município estruturado, com prefeitura, Câmara de Vereadores, cartório, comércio ativo e até hotel. Na época de maior desenvolvimento, chegou a ter mais de 3.800 habitantes e vida econômica movimentada. No entanto, com o passar dos anos e mudanças administrativas, a cidade perdeu seu status de município em 1970 e voltou a ser distrito de Parambu.

Um dos aspectos mais curiosos da história é que grande parte do território de Cococi pertencia a uma única família. O local funcionava praticamente como uma fazenda transformada em cidade, e o próprio dono das terras chegou a ser prefeito. Essa concentração de poder marcou a trajetória da região e contribuiu para seu desenvolvimento inicial — e, posteriormente, para seu declínio.

Hoje, restam pouquíssimos moradores na antiga área urbana. Casas, lojas e prédios públicos estão abandonados e tomados pela vegetação, enquanto algumas estruturas já não resistiram ao tempo. A única exceção é uma igreja histórica que ainda reúne pessoas em eventos pontuais, trazendo vida ao local por alguns dias no ano.

De cidade movimentada a cenário quase vazio no sertão

O abandono de Cococi aconteceu de forma gradual, à medida que moradores deixaram a região em busca de melhores oportunidades em outras cidades. Com a perda da autonomia política e a diminuição da atividade econômica, o local deixou de oferecer condições para sustentar a população que antes vivia ali.

Mesmo assim, a história do lugar continua despertando curiosidade. O contraste entre o passado movimentado e o presente silencioso transforma Cococi em um exemplo marcante de como cidades podem surgir, crescer e desaparecer ao longo do tempo, deixando para trás apenas memórias e construções que resistem como testemunhas dessa trajetória.