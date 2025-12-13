Abel Braga voltou da aposentadoria como treinador para comandar o Internacional nos dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro com um objetivo claro: evitar o rebaixamento para a Série B. E cumpriu a missão. O Colorado venceu o Bragantino por 3 a 1 e ainda contou com as derrotas de Ceará e Fortaleza para garantir sua permanência na primeira divisão.

Visivelmente emocionado ao término da partida, o treinador de 73 anos foi abraçado por jogadores e dirigentes ainda no gramado, enquanto a torcida o ovacionava. Em suas primeiras palavras, afirmou que evitar o rebaixamento foi uma conquista ainda maior do que o título do Mundial de Clubes de 2006, quando derrotou o Barcelona no Japão.

Abel Braga livra o Inter do rebaixamento — Foto: Luiz Erbes/AGIF

Em sua entrevista de apresentação no Internacional, Abel Braga revelou que tinha uma “dívida” com o clube. Ele contou que, em 2016, ano do primeiro rebaixamento do Inter, foi convidado para assumir o time, mas recusou o convite. Desta vez, sentiu que era sua obrigação ajudar e aceitou o cargo sem remuneração, após a demissão de Ramón Díaz.

Abel Braga estava aposentado como treinador desde 2022. Apesar de breve, sua oitava passagem pelo comando do Internacional reforçou ainda mais sua idolatria junto à torcida. Considerado o maior treinador da história do clube, Abel já afirmou que não continuará na função, mas pode assumir algum cargo diretivo em 2026.

Os títulos de Abel Braga como treinador

Botafogo:

Torneio de Berna – 1985

Rio Ave (Portugal):

Segunda Divisão do Campeonato Português – 1985–86

Santa Cruz:

Campeonato Pernambucano 1987

Belenenses (Portugal):

Taça de Honra da AF Lisboa 1993–94

Atlético Paranaense:

Campeonato Paranaense 1998

Taça FPF 1998

Coritiba:

Campeonato Paranaense 1999

Vasco da Gama:

Taça Guanabara 2000

Flamengo:

Taça Guanabara 2004

Campeonato Carioca 2004 e 2019

Taça Rio 2019

Florida Cup 2019

Fluminense:

Taça Rio 2005 e 2018

Campeonato Carioca 2005, 2012 e 2022

Taça Guanabara 2012, 2017 e 2022

Troféu Luiz Penido 2012

Campeonato Brasileiro 2012

Internacional:

Copa Libertadores da América 2006

Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2006

Copa Dubai 2008

Campeonato Gaúcho 2008 e 2014

Al-Jazira (Emirados Árabes):

Copa da Liga dos Emirados Árabes Unidos 2009–10

Campeonato Emiradense 2010–11

Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos 2010–11