Abel Braga voltou da aposentadoria como treinador para comandar o Internacional nos dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro com um objetivo claro: evitar o rebaixamento para a Série B. E cumpriu a missão. O Colorado venceu o Bragantino por 3 a 1 e ainda contou com as derrotas de Ceará e Fortaleza para garantir sua permanência na primeira divisão.
Visivelmente emocionado ao término da partida, o treinador de 73 anos foi abraçado por jogadores e dirigentes ainda no gramado, enquanto a torcida o ovacionava. Em suas primeiras palavras, afirmou que evitar o rebaixamento foi uma conquista ainda maior do que o título do Mundial de Clubes de 2006, quando derrotou o Barcelona no Japão.
Em sua entrevista de apresentação no Internacional, Abel Braga revelou que tinha uma “dívida” com o clube. Ele contou que, em 2016, ano do primeiro rebaixamento do Inter, foi convidado para assumir o time, mas recusou o convite. Desta vez, sentiu que era sua obrigação ajudar e aceitou o cargo sem remuneração, após a demissão de Ramón Díaz.
Abel Braga estava aposentado como treinador desde 2022. Apesar de breve, sua oitava passagem pelo comando do Internacional reforçou ainda mais sua idolatria junto à torcida. Considerado o maior treinador da história do clube, Abel já afirmou que não continuará na função, mas pode assumir algum cargo diretivo em 2026.
Os títulos de Abel Braga como treinador
Botafogo:
Torneio de Berna – 1985
Rio Ave (Portugal):
Segunda Divisão do Campeonato Português – 1985–86
Santa Cruz:
Campeonato Pernambucano 1987
Belenenses (Portugal):
Taça de Honra da AF Lisboa 1993–94
Atlético Paranaense:
Campeonato Paranaense 1998
Taça FPF 1998
Coritiba:
Campeonato Paranaense 1999
Vasco da Gama:
Taça Guanabara 2000
Flamengo:
Taça Guanabara 2004
Campeonato Carioca 2004 e 2019
Taça Rio 2019
Florida Cup 2019
Fluminense:
Taça Rio 2005 e 2018
Campeonato Carioca 2005, 2012 e 2022
Taça Guanabara 2012, 2017 e 2022
Troféu Luiz Penido 2012
Campeonato Brasileiro 2012
Internacional:
Copa Libertadores da América 2006
Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2006
Copa Dubai 2008
Campeonato Gaúcho 2008 e 2014
Al-Jazira (Emirados Árabes):
Copa da Liga dos Emirados Árabes Unidos 2009–10
Campeonato Emiradense 2010–11
Copa do Presidente dos Emirados Árabes Unidos 2010–11
