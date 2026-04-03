O mercado de carros elétricos no Brasil tem dois grandes destaques, mas com realidades bem diferentes. De um lado está o luxuoso Mercedes-AMG EQS 53, um dos mais caros do país. Do outro, o popular BYD Dolphin Mini, que virou o mais vendido.

O mais caro: potência e luxo ao máximo

O Mercedes-AMG EQS 53 é um carro de muita potência e luxo. O veículo tem uma aceleração muito rápida, parecida com carros de corrida, e quase não faz barulho por ser elétrico. Por dentro, conta com telas enormes, acabamento de alta qualidade e vários recursos tecnológicos que ajudam na direção. É um carro pensado para conforto e desempenho ao mesmo tempo.

Mas tudo isso tem um preço alto: mais de R$ 1,5 milhão. Ou seja, custa o mesmo que uma casa de luxo em muitas cidades.

Foto: Reprodução/Autoesporte

O mais vendido: simples e eficiente

Já o BYD Dolphin Mini segue outro caminho. Ele é menor, mais simples e muito mais barato, o que ajudou a conquistar muita gente. Esse modelo ficou em primeiro lugar nas vendas no Brasil em fevereiro deste ano, algo histórico para um carro elétrico.

Ele é ideal para o dia a dia, principalmente na cidade, além de ser econômico e fácil de usar.

Foto: Reprodução/BYD

O que isso indica?

Esses dois carros são bem diferentes, mas mostram que os veículos elétricos vieram para ficar. O modelo da Mercedes mostra o máximo que a tecnologia pode oferecer, enquanto o Dolphin Mini prova que essa tecnologia já está chegando para mais pessoas.