No Sudeste Asiático existe um país pequeno, de um pouco mais de 1,3 milhão de habitantes, que é o único lugar na Ásia onde o português é língua oficial, junto com o tétum. Trata-se do Timor-Leste, país de cultura e tradições locais únicas, com influências portuguesas.

Ainda é possível ver o legado da colonização de Portugal em igrejas antigas, nomes de ruas e na arquitetura de algumas cidades. A religião católica também é forte e muitas festas misturam costumes portugueses e locais.

Dificuldades com o português

Durante muitos anos, quando o território foi ocupado por outro país, o português foi proibido nas escolas e órgãos públicos. Por isso, várias gerações cresceram sem aprender direito o idioma. Hoje, o português divide espaço com o tétum, inglês e indonésio, e o governo trabalha para que mais pessoas aprendam e usem a língua no dia a dia.

Mantendo a língua viva

O país tem investido na educação em português, ajudando crianças e jovens a aprenderem o idioma. Isso fortalece a cultura e aproxima Timor-Leste de outros países que falam português no mundo.

Além da língua, Timor-Leste é conhecido por praias bonitas e pela tradição popular muito forte.