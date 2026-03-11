O governo anunciou alterações importantes no abono salarial de 2026, antecipando o pagamento para trabalhadores de algumas cidades afetadas por situações emergenciais. A medida busca oferecer suporte financeiro imediato a quem mais precisa, garantindo que o benefício chegue antes do previsto no calendário oficial.

Quem poderá receber a antecipação

Segundo informações oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a antecipação será restrita a trabalhadores das cidades mineiras de Juiz de Fora, Matias Barbosa e Ubá, que foram recentemente afetadas por fortes chuvas. Para ter direito, é necessário:

Ter registro formal em carteira por pelo menos 30 dias no ano-base;

Estar cadastrado no PIS/PASEP há no mínimo cinco anos;

Ter remuneração média mensal de até dois salários mínimos;

Ter os dados corretamente informados pelo empregador em sistemas oficiais, como eSocial ou RAIS.

Além desses critérios, a antecipação exige que o trabalhador esteja vinculado a empresas ou órgãos públicos nos municípios contemplados pela medida.

É possível verificar a elegibilidade, o valor e a data de liberação pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal gov.br. A documentação necessária para saque presencial inclui documento oficial com foto, CPF e, se disponível, cartão cidadão.

Como será o pagamento antecipado

Os depósitos seguirão os canais bancários habituais:

Trabalhadores da iniciativa privada receberão pela Caixa Econômica Federal ;

; Servidores públicos terão crédito pelo Banco do Brasil.

Quem não possui conta nos bancos poderá sacar o valor presencialmente ou por meios digitais.

Situações especiais

A antecipação vale apenas para trabalhadores formais das cidades afetadas. Todos os demais seguem o calendário padrão. Em caso de inconsistências no pagamento, é recomendado procurar o RH do empregador ou os canais oficiais de atendimento da Caixa, Banco do Brasil ou MTE.