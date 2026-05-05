Uma história impressionante de empreendedorismo no Brasil vem chamando atenção: um empresário conseguiu iniciar seu próprio negócio com apenas R$ 30 e, anos depois, transformou a ideia em uma empresa que movimenta mais de R$ 100 milhões, especialmente no setor de obras e construção civil.

A construção civil brasileira movimenta centenas de bilhões de reais todos os anos, mas ainda segue uma lógica considerada ultrapassada por muitos especialistas: enquanto lojistas aguardam clientes, consumidores percorrem diferentes lojas em busca de orçamento. Foi justamente nessa lacuna que surgiu uma ideia capaz de transformar um mercado inteiro.

A startup Prospecta Obras nasceu em 2008, em São José dos Campos, com a proposta de conectar fornecedores a oportunidades reais dentro da construção civil. Utilizando tecnologia e inteligência de dados, a empresa mapeia mais de 1 milhão de obras em andamento ou em fase de projeto em todo o Brasil, cruzando informações de prefeituras, licenciamentos e projetos arquitetônicos para entregar dados estratégicos a empresas do setor.

Por trás dessa iniciativa está Wanderson Leite, que começou sua trajetória com apenas R$ 30 no bolso, sem carro e sem computador. Em uma de suas estratégias mais curiosas, ele utilizava um chaveiro vazio para simular que tinha um veículo estacionado enquanto visitava clientes, transmitindo mais credibilidade durante as negociações.

Com o passar dos anos, a empresa cresceu de forma consistente. Em 2025, a Prospecta Obras alcançou R$ 10,7 milhões em faturamento, com 143 unidades licenciadas e mais de 12 mil clientes, incluindo grandes nomes como Vivo, Gerdau e Decor Colors. O negócio se consolidou como referência em inteligência de mercado no setor de construção civil.

Atualmente, a empresa vive um novo momento de expansão. Após despertar o interesse internacional, a startup recebeu uma proposta de sociedade de um grupo alemão de home center, além de já planejar sua entrada nos Estados Unidos e no Canadá a partir de 2027, mirando se tornar líder no segmento nas Américas.

Empresa mira expansão internacional e novos produtos no setor

Para os próximos anos, o plano da Prospecta Obras combina três frentes estratégicas bem definidas. A primeira é consolidar o Construpés, braço da empresa voltado ao consumidor final que está construindo sua própria casa, ampliando o alcance da plataforma para além do mercado corporativo.

Além disso, a companhia pretende expandir o Instituto Brasileiro de Inteligência da Construção, lançado em 2026 com o objetivo de democratizar dados do setor e gerar informações acessíveis para empresas e profissionais. Paralelamente, o foco também está na abertura de operações na América do Norte, um mercado considerado promissor.