Houve um tempo em que o nome de Eike Batista era sinônimo de poder, sucesso e ambição no Brasil. No início dos anos 2010, o empresário comandava um conglomerado que parecia invencível, com atuação em setores como petróleo, mineração, energia e logística. Seu grupo, o EBX, era apresentado como o retrato da prosperidade brasileira e da confiança em um país que acreditava estar a caminho de se tornar uma potência global.

O império que levou Eike ao topo do mundo

Durante o auge de sua carreira, Eike acumulou uma fortuna avaliada em cerca de 30 bilhões de dólares — o equivalente a aproximadamente 54 bilhões de reais na cotação da época. Com esse valor, figurou entre os dez homens mais ricos do planeta, de acordo com a revista Forbes.

O sucesso do empresário refletia o clima de otimismo que tomava conta do país, impulsionado por grandes obras de infraestrutura, expansão do crédito e crescimento do mercado de commodities. Os projetos de Eike, muitos deles apresentados como transformadores para o Brasil, prometiam gerar empregos, modernizar portos e tornar o país um grande produtor de petróleo.

Eike x Trump: uma comparação bilionária

Mais de uma década depois, o nome de outro magnata domina as manchetes: Donald Trump. Em 2025, o ex-presidente dos Estados Unidos alcançou o 201º lugar na lista dos mais ricos da Forbes, com patrimônio estimado em 7,3 bilhões de dólares — o maior de sua carreira.

Mesmo assim, o valor está longe de se aproximar do que Eike Batista já teve. No auge, o brasileiro chegou a acumular quase quatro vezes mais que Trump possui atualmente, mostrando o tamanho do império que um dia o colocou entre os homens mais poderosos do mundo dos negócios.

O colapso de um império bilionário

Mas a maré virou. A queda do preço do petróleo, o atraso nas obras e a desconfiança dos investidores colocaram em xeque o modelo de negócios do grupo EBX. Em poucos anos, o empresário que havia simbolizado o auge do capitalismo brasileiro viu sua fortuna desaparecer, tornando-se um exemplo clássico de ascensão meteórica seguida de uma queda abrupta.