O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu oito alertas de perigo para tempestades, chuva intensa, queda de temperatura e ventania em diferentes regiões do país no início desta semana. Entre eles, um aviso de grande perigo de tempestade abrange áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul.

Nesses locais, a previsão aponta para chuva acima de 60 mm/h ou ultrapassando 100 mm no dia, ventos que podem superar 100 km/h e possibilidade de granizo. De acordo com o Inmet, há risco de danos em construções, interrupção no fornecimento de energia, prejuízos em lavouras, queda de árvores, alagamentos e problemas no transporte terrestre.

Outro alerta de perigo emitido pelo Inmet abrange os três estados do Sul, o sul e oeste de São Paulo, quase todo o Mato Grosso do Sul e parte do sul de Mato Grosso. Nessa região, a chuva pode variar entre 30 e 60 mm/h ou acumular de 50 a 100 mm/dia, acompanhada de ventos fortes entre 60 e 100 km/h.

Há também um aviso, válido até as 18h de segunda-feira, para o risco de ventos costeiros em todo o litoral da região Sul. Além disso, um alerta de perigo potencial para tempestades se estende por uma faixa estreita que conecta áreas de seis estados, de São Paulo a Mato Grosso, onde a chuva pode atingir de 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40 a 60 km/h) e possibilidade de granizo.

Por fim, o Inmet emitiu um aviso de perigo para chuvas intensas em diversas áreas do Amazonas — incluindo centro, sudoeste, sul, norte e a região do Madeira-Guaporé — onde os acumulados podem chegar de 50 a 100 mm ao longo do dia.