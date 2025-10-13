Ter formigas circulando pela casa, especialmente na cozinha, é um incômodo comum. Elas aparecem atraídas por migalhas, restos de comida e até pelo açúcar armazenado. Mas, em vez de recorrer a produtos químicos, uma solução simples e natural pode resolver o problema. A apresentadora Ana Maria Braga compartilhou uma receita caseira eficiente para espantar esses insetos usando ingredientes que a maioria das pessoas já tem em casa.

Receita prática com cravo e álcool

O preparo é fácil e rápido. Em uma panela, leve ao fogo baixo uma xícara de chá de água e adicione 14 cravos-da-índia. Deixe ferver por cerca de três minutos. Em seguida, coe o líquido e espere esfriar completamente. Depois disso, misture uma xícara de chá de álcool e coloque a solução em um borrifador.

Com o frasco em mãos, é só aplicar o produto nos locais onde as formigas costumam aparecer, como bancadas, pias e cantos da cozinha. O cheiro forte do cravo atua como repelente natural, mantendo os insetos afastados por mais tempo.

Dica extra: efeito contra outros insetos

Além de eliminar as formigas, essa combinação também ajuda a espantar baratas, traças e outros visitantes indesejados. O ideal é reaplicar a mistura periodicamente para manter o efeito ativo.

No entanto, é importante ter cuidado ao usar o produto em superfícies de madeira, pois o álcool pode manchar o material. Fora isso, a receita é uma alternativa segura, acessível e eficaz para manter a casa livre de formigas e outros insetos, sem precisar recorrer a inseticidas industriais.