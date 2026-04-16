A possível lista de atacantes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 já estaria praticamente definida pelo técnico Carlo Ancelotti, ao menos na visão do jornalista Paulo Vinícius Coelho, do UOL Esporte. Em análise recente, o comentarista afirmou que o treinador já tem seus nomes escolhidos para o setor ofensivo, indicando que há pouca margem para mudanças até a convocação final.

A declaração ganhou repercussão principalmente ao tratar da situação do atacante Pedro, que vive bom momento, mas ainda assim estaria fora dos planos. Segundo PVC, “não dá tempo” para o jogador entrar na lista, justamente porque Ancelotti já está confortável com os atacantes que vem utilizando e dificilmente fará alterações de última hora.

O jornalista ainda destacou que, caso houvesse alguma disputa por vaga, Pedro brigaria diretamente com nomes que já estão sendo observados mais de perto pela comissão técnica. Mesmo assim, a falta de sequência recente na Seleção pesa contra o camisa 9, que não atua com frequência pela equipe nacional desde 2023 e teve oportunidades limitadas por lesões.

Diante desse cenário, a tendência é que a lista final de atacantes para o Mundial já esteja praticamente fechada, restando apenas ajustes pontuais em caso de imprevistos. A convocação oficial deve confirmar a leitura de PVC, reforçando que o planejamento de Ancelotti para a Copa já está em estágio avançado, especialmente no setor ofensivo.

Agenda da Seleção até a Copa do Mundo

18/05 – Convocação para a Copa

25/05 – Início da preparação na Granja

31/05 – Brasil x Panamá, no Maracanã

01/06 – Viagem para os EUA

06/06 – Brasil x Egito, em Cleveland

13/06 – Estreia na Copa contra o Marrocos