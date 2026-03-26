A derrota da Seleção Brasileira por 2 a 1 para a França, nesta quinta-feira (26), marcou o fim de uma longa invencibilidade contra os europeus e simbolizou uma “despedida” simbólica de Carlo Ancelotti nesse histórico positivo. O Brasil não perdia para os franceses desde 2011, quando foi derrotado por 1 a 0 no Stade de France.
Desde então, havia acumulado vitórias importantes, o que torna o resultado ainda mais significativo neste novo ciclo. A partida, disputada no Gillette Stadium, em Boston, foi o primeiro amistoso sob o comando de Ancelotti nesta Data Fifa.
Mesmo com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, a Seleção Brasileira não conseguiu manter o ritmo e desperdiçou os momentos em que foi superior. Faltou eficiência ofensiva, e o time encontrou dificuldades para transformar posse de bola em chances claras de gol.
Do lado francês, a eficiência fez a diferença no placar. Kylian Mbappé abriu o marcador aos 32 minutos, enquanto Ekitike ampliou aos 65. O Brasil ainda reagiu com um gol de Gleison Bremer aos 78 minutos, mas não foi suficiente para evitar a derrota. O goleiro Ederson também teve momentos de instabilidade, contribuindo para a insegurança defensiva.
Outro ponto que chamou atenção foi a atuação apagada de Vinícius Júnior, principal esperança brasileira para a próxima Copa do Mundo. Sem conseguir se destacar, o atacante teve pouca influência no jogo. O resultado serve como alerta para a equipe, que agora busca ajustes sob o comando de Ancelotti visando os próximos desafios internacionais.
Brasil agora enfrenta a Croácia em Orlando
Ancelotti e companhia agora se despedem da cidade de Boston rumo à Orlando para uma espécie de “revanche”. Na próxima terça-feira (31), a Seleção Brasileira enfrenta a Croácia, sua algoz na Copa do Mundo de 2022, no Camping World Stadium.
A bola rola à partir das 21h (horário de Brasília). Este será o penúltimo compromisso do time comandado por Ancelotti antes da Copa do Mundo. Em junho, pouco antes do pontapé inicial para o Mundial, o Brasil enfentará o Egito em mais um amistoso preparatório.
