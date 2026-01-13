O ano letivo de 2026 começa com mudanças no Ensino Fundamental que afetarão milhares de estudantes no Rio Grande do Sul, incluindo a Região Metropolitana. Em Porto Alegre, a prefeitura deixou de oferecer turmas de 6º ano em 10 escolas municipais.

Com isso, os alunos que ingressam nos Anos Finais estão sendo transferidos para escolas estaduais. Paralelamente, 11 escolas estaduais deixaram de oferecer o 1º ano, iniciando a migração gradual dos Anos Iniciais (1º ao 5º ano) para a gestão municipal. As mesmas escolas estaduais receberão as novas turmas de 6º ano, conforme informou a Secretaria da Educação do RS (Seduc).

Com o início das aulas previsto para 18 de fevereiro, famílias e escolas enfrentam dúvidas, preocupação e necessidade de adaptação. Sindicatos e comunidades escolares afirmam que as mudanças foram anunciadas de forma repentina e sem diálogo prévio.

Pais também demonstram apreensão quanto ao deslocamento, à estrutura das escolas, à inclusão de alunos com deficiência e à possível falta de professores para atender às novas turmas. O governo do Estado, por sua vez, garante que a transição será gradual, faz parte da municipalização do Ensino Fundamental e busca ampliar o turno integral e melhorar os resultados educacionais.

Mudanças no Ensino Fundamental geram dúvidas e apreensão entre famílias

